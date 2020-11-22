Очередная ссора в родительском чате закончилась стрельбой

Полицейские Санкт-Петербурга задержали в Выборгском районе города шестерых мужчин за участие в массовой драке.

У одного из них был изъят травматический пистолет, который он применил в ходе конфликта, выстрелив в воздух. В результате драки никто не получил серьёзных повреждений.

Позже вскрылись интересные подробности потасовки. Оказалось, что мужчины "забили стрелку" в родительском чате. В отделении полиции они отказались озвучивать претензии друг к другу.

На них завели уголовное дело по статье "Мелкое хулиганство".