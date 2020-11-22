Президент России Владимир Путин раскрыл, какую роль сыграла Москва при заключении договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По его словам, Россия стала "посредником" между Арменией и Азербайджаном.

"Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем. По-другому было невозможно, потому что по сути это была договорённость между двумя сторонами", — пояснил Путин.