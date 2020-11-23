Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву предъявили обвинение в организации теракта в Москве в 2010 году.

Об этом сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её словам, сейчас Исаев находится под стражей.

"В настоящее время следователями Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210, частью 3 статьи 209, пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, бандитизм, террористический акт)", — отметила представитель СК.

"Он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта", — добавили в ведомстве.