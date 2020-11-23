В Армении создадут центр по поиску без вести пропавших солдат, участвующих в боевых действия в Нагорном Карабахе.
Соответствующее поручение правительству республики дал премьер-министр Никол Пашинян.
"Сегодня состоялось совещание у премьер-министра Никола Пашиняна, посвященное этому вопросу. Пашинян принял решение создать во главе с вице-премьером межведомственную комиссию по вопросам без вести пропавших. Комиссия должна очень быстро дать ответ родителям по срокам и социальным гарантиям", — сообщил помощник Пашиняна Наири Саркисян.
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