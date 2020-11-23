Армения займётся поиском без вести пропавших в Карабахе

В Армении создадут центр по поиску без вести пропавших солдат, участвующих в боевых действия в Нагорном Карабахе.

Соответствующее поручение правительству республики дал премьер-министр Никол Пашинян.