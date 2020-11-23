При подрыве мины в Нагорном Карабахе погиб военнослужащий Азербайджана.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", — сказано в сообщении ведомства.