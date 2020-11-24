Американский эсминец предпринял попытку нарушить российскую границу. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

Для перехвата судна был использован большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов".

"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", — сказано в сообщении ведомства.

"Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод", — добавили в Минобороны.