Президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что планировал проведение военной операции в Агдамском районе Карабаха.

"Раскрывать все секреты войны пока рано. Придёт время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", — отметил глава республики.