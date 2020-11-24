Президент Азербайджана Ильхам Алиев признался, что планировал проведение военной операции в Агдамском районе Карабаха.
"Раскрывать все секреты войны пока рано. Придёт время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причем большие", — отметил глава республики.
Напомним, Россия, Азербайджан и Армения заключили соглашение о прекращении войны в Карабахе. В документе сказано, что часть территорий Нагорного Карабаха отходят Азербайджану.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.