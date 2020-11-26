Ситуация в Нагорном Карабахе спокойная. Режим прекращения огня соблюдается.

Об этом на ежедневном брифинге рассказал Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ.

По информации, предоставленной российским военным ведомством, миротворцы, помимо того,что контролируют соблюдение режима тишины, оказывают местным жителям всестороннюю помощь:

За последние сутки

"Обследовано 78 зданий, в том числе школы в городе Степанакерте, а также станции фильтрации и очистки воды. Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - рассказал Конашенков.