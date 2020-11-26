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Минобороны: российские миротворцы отстраивают Степанакерт

Силовые структуры » Министерство обороны

Ситуация в Нагорном Карабахе спокойная. Режим прекращения огня соблюдается.

Минобороны: российские миротворцы отстраивают Степанакерт

Об этом на ежедневном брифинге рассказал Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ.

По информации, предоставленной российским военным ведомством, миротворцы, помимо того,что контролируют соблюдение режима тишины, оказывают местным жителям всестороннюю помощь:

  • сопровождают возвращающихся домой местных жителей,
  • раздают гуманитарную помощь,
  • восстанавливают разрушенные вовремя боевых действий объекты гражданской инфраструктуры - для этого российскими миротворцами в Степанакерт доставлено свыше 300 тонн строительных материалов;
  • разминируют дороги и прилегающую к ним местность

За последние сутки

  • с территории Армении в Нагорный Карабах вернулись более 2 тысяч беженцев,
  • разминировано 1,5 км дорог,
  • очищен от снарядов 1 га местности.

"Обследовано 78 зданий, в том числе школы в городе Степанакерте, а также станции фильтрации и очистки воды. Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - рассказал Конашенков.

Автор: Ольга Лебедева
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