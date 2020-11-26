Россия ответит на любой удар США по Крыму

Россия может ответить на любой удар США по территории Крыма. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, если Вашингтон захочет нанести ракетный удар по территории Крыма, используя реактивную систему залпового огня HIMARS, армия России может этому противостоять.

Учения в Румынии показали, что протестированная там американцами установка явяляется вооружением, которому не страшна контрбатарейная борьба.

Но Россия не будет бороться с ней подобным образом, «в том же регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет, откуда пальнули», объяснил Леонков.

Поэтому Россия в состоянии с помощью станции радиотехнической разведки вычислить точное место запуска ракет. В итоге с точкой станут работать ударные комплексы, а с ракетами - система противовоздушной обороны «Панцирь».

В конечном счете по самой установке HIMARS ударят ОТРК «Искандер» и полностью накроют эту позицию. Поэтому до полномасштабной войны дело не дойдет. США своими заявлениями играют на публику, и не более того.

Не так давно США перебросили в Румынию две реактивные системы залпового огня дальнего действия HIMARS. Военные выпустили несколько ракет над Черным морем, а затем вернули установки на свою базу в Германии. Эксперты считают, что это было демонстративное послание Москве о том, что армия США в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь.

Напомним, год назад Пентагон настаивал на включении в новый проект бюджета расходов на 10 193 ракеты типа «земля-земля» для ОТРК HIMARS

По подсчетам аналитиков, такое количество ракет обойдется Вашингтону в $1,4 млрд.Журналисты утверждают, что резкое увеличение расходов на пополнение ракетного арсенала свидетельствует о переориентации Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния России и Китаю.

Ранее Пентагон разместил три пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов HIMARS на своих базах в районе месторождений Коноко и Аль-Омар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Официально именуемый реактивной системой залпового огня M142 HIMARS способен применять большую номенклатуру тактических ракет ATACMS.