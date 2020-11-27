Чтобы узнать адрес должника, приставы пригласили его на свидание

В Красноярском крае приставы от имени девушки через соцсеть пригласили должника на свидание, чтобы узнать его адрес.

Как сообщает портал 24rus.ru, житель ирбейского района, будучи должником по алиментам, долгое время скрывался от сотрудников службы судебных приставов. Отмечается, что мужчина задолжал двум своим детям более миллиона рублей.

Для того, чтобы узнать адрес должника, приставы пошли на хитрость: сотрудники службы через соцсеть от имени девушки познакомились с красноярцем, а затем пригласили должника на свидание, и он отправил им свой адрес для встречи.

Удивлению алиментчика не было предела, когда вместо прекрасной дамы, он увидел на пороге судебных приставов. Сотрудники службы предупредили должника об ответственности за неуплату алиментов и взяли с него объяснение.