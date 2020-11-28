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Заместителя мэра Новоуральска нашли застреленным

Силовые структуры » МВД

В Новоуральске Свердловской области найден мёртвым заместитель главы города Михаил Черницкий.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя регионального управления СК РФ Максима Чалкова.

"Следственным отделом по городу Алапаевск возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", — отметил он.

По словам источника, смерть наступила в результате огнестрельного ранения.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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