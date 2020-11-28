В Новоуральске Свердловской области найден мёртвым заместитель главы города Михаил Черницкий.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя регионального управления СК РФ Максима Чалкова.
"Следственным отделом по городу Алапаевск возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", — отметил он.
По словам источника, смерть наступила в результате огнестрельного ранения.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.