Ефремова перевели в колонию, где сидели Кокорин и Мамаев

Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию под Белгородом, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Как сообщает "Российская газета", осуждённый актёр Михаил Ефремов был переведён в исправительную колонию №4 в Белгородской области. Отмечается, что до этого Ефремов находился в СИЗО на карантине из-за коронавируса, срок которого истёк накануне.

Издание сообщает, что ранее в этой же колонии отбывали свой срок футболисты Кокорин и Мамаев.

В этой колонии заключённые имеют возможность освоить несколько рабочих профессий. В частности, в настоящее время там производят медицинские костюмы, дезинфекторы и моющие средства.