Житель Татарстана признался в убийстве 26 пенсионерок

Сотрудниками полиции был задержан житель Татарстана, который совершил более два десятка убийств в период с 2011 по 2012 год.

Преступления происходили на Урале, в Центральной России и Приволжье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В результате кропотливой и планомерной работы … установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу", — отметила представитель ведомства.

По словам Петренко, сейчас подозреваемый даёт признательные показания.