Сотрудниками полиции был задержан житель Татарстана, который совершил более два десятка убийств в период с 2011 по 2012 год.
Преступления происходили на Урале, в Центральной России и Приволжье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В результате кропотливой и планомерной работы … установлен 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Мужчина, работающий слесарем, ранее судим в 2009 году за кражу", — отметила представитель ведомства.
По словам Петренко, сейчас подозреваемый даёт признательные показания.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.