В Казани задержан "волжский маньяк"

Следователи в Казани арестовали мужчину, которого подозревают в ограблении и убийстве 26 пожилых женщин по всей Центральной России в период с 2011 по 2012 год.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, преступления длительное время оставались нераскрытыми, но расследование не приостанавливалось, по делу "волжского маньяка" работа продолжалась постоянно.

Подозреваемый, 38-летний Радик Тагиров работает слесарем, ранее был судим за кражу. В дома своих жертв он попадал, представившись работником коммунальных служб, а затем душил женщин "подручными предметами" — поясами халатов и электрическими кабелями.