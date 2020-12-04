Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе.
Об этом сегодня пишет газета Dagens Næringsliv со ссылкой на СБ полиции Норвегии.
По данным издания, Россия и КНР "интересуются государственными и частными компаниями, технологическими сообществами при университетах и исследовательских институтах, а также норвежскими официальными ведомствами, работающими в нефтяном секторе".
Автор статьи призывает людей, которые "относятся к перечисленным категориям", быть бдительнее, потому что их могут "попытаться завербовать иностранные спецслужбы", чтобы получать информацию.
Российское посольство в Осло, комментируя публикацию, отметило, что в ней нет ничего нового:
"Эта примитивная пропаганда распространяется многие годы".
Напомним, в августе норвежские спецслужбы заявили, что ими пойман "российский шпион" и из-за этого из страны был выслан наш дипломат.
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