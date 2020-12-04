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Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

Силовые структуры » ФСБ

Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе.

Норвегия заподозрила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

Об этом сегодня пишет газета Dagens Næringsliv со ссылкой на СБ полиции Норвегии.

По данным издания, Россия и КНР "интересуются государственными и частными компаниями, технологическими сообществами при университетах и исследовательских институтах, а также норвежскими официальными ведомствами, работающими в нефтяном секторе".

Автор статьи призывает людей, которые "относятся к перечисленным категориям", быть бдительнее, потому что их могут "попытаться завербовать иностранные спецслужбы", чтобы получать информацию.

Российское посольство в Осло, комментируя публикацию, отметило, что в ней нет ничего нового:

"Эта примитивная пропаганда распространяется многие годы".

Напомним, в августе норвежские спецслужбы заявили, что ими пойман "российский шпион" и из-за этого из страны был выслан наш дипломат.

  • Тогда шпионский скандал был связан с достройкой "Северного потока- 2".
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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