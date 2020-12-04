В Армении продолжаются поиски виноватых в поражении в Карабахе.
И если основными версиями остаются политические "промахи" и ошибки военных, то буквально вчера появилась новая версия — просчёты стратегии покупки оружия.
Точнее: критике подверглись системы ПВО, радиоэлектронной борьбы и истребители. Всё - российского производства.
Основания для выводов:
Как отмечает обозреватель деловой газеты "Взгляд", это не просто кухонные разговоры обывателей.
"Такое мнение высказывают отставные армянские военные с большими звездами. Иначе говоря, они предпочитают переложить ответственность за поражение в войне на российское вооружение. Или на все того же Пашиняна, но не за системный кризис армянской государственности, спровоцированный им, а за закупки "неправильного оружия", — пишет издание.
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