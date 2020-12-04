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В Армении уверены: они проиграли войну из-за российского оружия

Силовые структуры » Министерство обороны

В Армении продолжаются поиски виноватых в поражении в Карабахе.

В Армении уверены: они проиграли войну из-за российского оружия

И если основными версиями остаются политические "промахи" и ошибки военных, то буквально вчера появилась новая версия — просчёты стратегии покупки оружия.

Точнее: критике подверглись системы ПВО, радиоэлектронной борьбы и истребители. Всё - российского производства.

Основания для выводов:

  • Турецкие и израильские беспилотники хозяйничали в небе Нагорного Карабаха, а армянская ПВО ничего не смогла с ними сделать. И виновата, по оценкам армянских военных, закупленная у РФ техника. Дескать, если бы купили, например, у немцев, то "навели бы порядок" в небе.
  • Российские Су-30СМ ни разу не были использованы в боях. Критики уверены, что деньги на них были потрачены зря.

Как отмечает обозреватель деловой газеты "Взгляд", это не просто кухонные разговоры обывателей.

"Такое мнение высказывают отставные армянские военные с большими звездами. Иначе говоря, они предпочитают переложить ответственность за поражение в войне на российское вооружение. Или на все того же Пашиняна, но не за системный кризис армянской государственности, спровоцированный им, а за закупки "неправильного оружия", — пишет издание.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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