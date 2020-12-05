Красноярца, поджёгшего отделение полиции, обвиняют в терроризме

В посёлке Шалинское Красноярского края сегодня ночью местный житель Виталий Дрозденко закидал здание поселкового отдела полиции коктейлями Молотова.

Мужчину задержали. Он объяснил своей поступок тем, что ненавидит сотрудников правоохранительных органов, а также хотел дестабилизировать работу местных властей. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Судя по социальным сетям задержанного, он служил в военной разведке и верит в теорию о том, что Земля плоская.