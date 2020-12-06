В Москве полицейские задержали уроженца Центральной Африки, который подменял настоящие купюры на поддельные с помощью отвлекающего "заклинания".
Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали злоумышленника, занимавшегося хищениями денежных средств под предлогом их магического приумножения", — сообщила она.
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