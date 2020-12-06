Заведено уголовное дело против стрелявшего в 13-летнюю девочку силовика

Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского сотрудника полиции, который прострелил ногу 13-летней девочке.

По предварительным данным, мужчина поссорился с мамой девочки и начал к ней приставать.

"Материалы по факту происшествия переданы в органы следствия, на основании которых в дальнейшем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", — сообщили в пресс-службе ГУМВД по столице.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.