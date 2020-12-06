Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского сотрудника полиции, который прострелил ногу 13-летней девочке.
По предварительным данным, мужчина поссорился с мамой девочки и начал к ней приставать.
"Материалы по факту происшествия переданы в органы следствия, на основании которых в дальнейшем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", — сообщили в пресс-службе ГУМВД по столице.
Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
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