Мать 13-летней девочки, которой прострелил ногу сотрудник полиции, вступилась за силовика.
По её словам, страж порядка не пытался домогаться до её дочери, а инцидент произошёл случайно. Об этом сообщил "Лайф.ру" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отец пострадавшей девочки также является бывшим сотрудником полиции. К нему домой пришёл его друг — действующий сержант МВД. Они распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения он случайно выстрелил в ребёнка.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.