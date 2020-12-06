Мать девочки, которой прострелили ногу, заступилась за виновника

Мать 13-летней девочки, которой прострелил ногу сотрудник полиции, вступилась за силовика.

По её словам, страж порядка не пытался домогаться до её дочери, а инцидент произошёл случайно. Об этом сообщил "Лайф.ру" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отец пострадавшей девочки также является бывшим сотрудником полиции. К нему домой пришёл его друг — действующий сержант МВД. Они распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения он случайно выстрелил в ребёнка.