Южная Корея в будущем году испытает беспилотники-смертники

Вооружённые силы Южной Кореи в 2021 году намерены провести испытания беспилотников-смертников, а также наступательных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает издание army-technology. com, администрация южнокорейской программы оборонных закупок заключила контракты на поставку трёх типов беспилотников: беспилотники-самоубийцы, аппараты, способные вести огонь по наземным целям, а также малогабаритные беспилотники для наступательных операций и разведки.

Военное руководство страны отмечает, что аппараты будут использованы для повышения работоспособности, а также для лучшего реагирования на складывающиеся военные условия.