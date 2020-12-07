В России разработали новейшие боеприпасы с искусственным интеллектом

Российский концерн "Техмаш" разработал новейшие боеприпасы с искусственным интеллектом.

Как сообщает портал arms-expo.ru, концерн, входящий в состав корпорации "Ростех", разработал програмно-аналитический комплекс для боеприпасов. Разработка позволит повысить точность боеприпасов, в том числе в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы.

Основной особенностью комплекса является система радиоэлектронной защиты, позволяющая получать информацию в условиях действия активных помех, частота которых постоянно меняется.

Разработка предназначена для применения в высокоточных наступательных и оборонительных боеприпасах.

Отмечается, что програмно-аналитический комплекс был разработан новосибирским НИИ электронных приборов.