Полицейского, стрелявшего в 13-летнюю девочку, уволили из органов

По результатам служебной проверки после инцидента в Москве из органов внутренних дел был уволен сотрудник патрульно-постовой службы, простреливший ногу 13-летней девочке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Правоохранители продолжают выяснять детали происшествия. Против мужчины возбуждено уголовное дело.