По результатам служебной проверки после инцидента в Москве из органов внутренних дел был уволен сотрудник патрульно-постовой службы, простреливший ногу 13-летней девочке.
Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
Правоохранители продолжают выяснять детали происшествия. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел", — сообщили в ведомстве.
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