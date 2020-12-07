В Москве на Большой Черемушкинской улице было обнаружено тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, ветеран покончил с собой.
"Тело мужчины было обнаружено под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой. Известно, что мужчина ранее проходил лечение в психиатрической больнице", — пояснил источник.
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