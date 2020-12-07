В Москве 101-летний ветеран войны покончил с собой

В Москве на Большой Черемушкинской улице было обнаружено тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, ветеран покончил с собой.