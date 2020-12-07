"Лучший танк в мире": Т-14 "Армата" в 2021 году поступит в войска

В 2021 году в российскую армию начнутся поставки боевого танка Т-14 "Армата" в 2021 году, который считается на данный момент самым передовым на планете.

Об этом сообщил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, в будущем эта машина станет главным боевым танком в российской армии.

К слову, Т-14 уже получил высокую оценку зарубежных спецов, а в докладе военной разведки Великобритании в 2016 году он был назван "самым революционным шагом в изменении конструкции танка за последние полвека".

Т-14 существует в двух версиях: управляемая экипажем и беспилотная. Но пока беспилотная "в серию" не пойдёт, останется опытным образцом для отработки новых технологий.

"Платформа "Армата" используется в основном как управляемая экипажем техника, — сообщил Чемезов. — На ней, кстати, тоже много автоматики. Например, экипажу "Арматы" не нужно точно целиться. Нужно только, грубо говоря, задать направление, а электроника сделает все остальное: она точно определит расстояние до цели и наведет на нее "пистолет."

Впервые показанный в 2015 году на московском Параде Победы, Т-14, как говорят, способен выдержать огонь из всех современных танковых и противотанковых башен, а также противотанковых ракет и других боеприпасов.

Танк был разработан Уралвагонзаводом, одним из основных военно-промышленных комплексов России, который с 2014 года находится под санкциями США.