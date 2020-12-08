В Судане появится база Военно-морского флота России

Россия и Судан заключили соглашение о размещении пункта материально-технического обеспечения у города Порт-Судан на Красном море.

Как сообщает rbc.ru, база ВМФ России будет находиться в Судане 25 лет, однако, каждые десять лет предусмотрена возможность автоматического продления договора, в случае если одна из сторон не захочет из него выйти.

Согласно документу, Судан безвозмездно передаёт России часть порта и акватории. На базе смогут находится не более 300 специалистов и четырёх кораблей, в том числе, с ядерной установкой.

Отмечается, что вся территория базы будет входить в юрисдикцию России, и военнослужащие будут на ней действовать согласно российским законам.

Россия же по договору обязуется оказывать помощь в защите порта и развитии местных вооружённых сил.