Россия стала второй в рейтинге по числу авиатехники в ВВС

В международном рейтинге по числу авиатехники в Военно-воздушных силах Россия заняла второе место, пропустив вперёд извечных конкурентов.

Как сообщает РИА "Новости", ежегодный международный рейтинг был составлен британским журналом Flight International. Россия заняла второе место, имея в ВВС 4143 единицы авиационной техники, что составляет 8% от численности мировой военной авиации.

Отмечается, что российский истребитель Су-27 занял второе место по численности в мире среди военных самолётов.

Возглавили рейтинг США, у них оказалось 13 232 единицы авиатехники. Третья строчка рейтинга осталась за Китаем — 3260 машин.