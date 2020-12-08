В международном рейтинге по числу авиатехники в Военно-воздушных силах Россия заняла второе место, пропустив вперёд извечных конкурентов.
Как сообщает РИА "Новости", ежегодный международный рейтинг был составлен британским журналом Flight International. Россия заняла второе место, имея в ВВС 4143 единицы авиационной техники, что составляет 8% от численности мировой военной авиации.
Отмечается, что российский истребитель Су-27 занял второе место по численности в мире среди военных самолётов.
Возглавили рейтинг США, у них оказалось 13 232 единицы авиатехники. Третья строчка рейтинга осталась за Китаем — 3260 машин.
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