Россиянам запретят жарить шашлыки во дворах

В России с нового года будет запрещено жарить шашлыки и сжигать мусор во дворах и на придомовых территориях.

как сообщает портал ura.news, соответствующие правила противопожарной безопасности вступят в силу с 1 января будущего года. В частности, в документе говорится, что гражданам будет запрещено разводить костры, в том числе для приготовления пищи.

Отмечается, что запрет не носит абсолютного характера: разводить костры можно будет в специально оборудованных местах.

Кроме того, вводится запрет на сжигание листьев и иного мусора, а также запрещено выбрасывать на прилегающих к недвижимости территориях горючие отходы.