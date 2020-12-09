В России разработают новый пистолет, аналогичный Glock

В России стартовала разработка нового пистолета, аналогичного последним пистолетам бренда Glock.

Как сообщает портал topwar.ru, о создании нового образца оружия заявил гендиректор предприятия ORSIS Валерий Новосёлов.

Новый пистолет будет разработан под патрон калибра 9×19 миллиметров, по своим тактико-техническим характеристикам оружие будет схоже с последними моделями таких мировых брендов, как SIG Sauer и Glock. Первый прототип оружия в компании рассчитывают получить уже в следующем году.

Пистолет будет создан из полимерных материалов, его вес без патронов будет составлять около 650 граммов. Оружие получило предварительное наименование ORSIS S1.

Отмечается, что основным достоинством новой разработки станет цена: если Glock на отечественном рынке стоит около 200 тысяч рублей, то российский пистолет с аналогичными характеристиками обойдётся вдвое дешевле.