В США заявили, что государства, которые закупают "проржавевшее" российское оружие, могут попасть под американские санкции.
Как сообщает портал topwar.ru, о возможности введения санкций против стран, закупающих оружие в России и Китае, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что страны, использующие российские и китайские платформы и системы, не могут соответствовать требованиям к партнёрам США в сфере безопасности.
В частности, Купер отметил, что США намерены ввести санкции против Турции, которая закупила российские зенитно-ракетные системы С-400. Кроме того, он заявил, что США будет требовать от Индии отказаться от военных контрактов с Россией.
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