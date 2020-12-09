США грозят санкциями странам, закупающим российское оружие

В США заявили, что государства, которые закупают "проржавевшее" российское оружие, могут попасть под американские санкции.

Как сообщает портал topwar.ru, о возможности введения санкций против стран, закупающих оружие в России и Китае, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что страны, использующие российские и китайские платформы и системы, не могут соответствовать требованиям к партнёрам США в сфере безопасности.

В частности, Купер отметил, что США намерены ввести санкции против Турции, которая закупила российские зенитно-ракетные системы С-400. Кроме того, он заявил, что США будет требовать от Индии отказаться от военных контрактов с Россией.