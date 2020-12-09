Вооружённые силы провели учебно-боевые пуски ракет "Ярс" и "Синева"

В рамках тренировки по управлению стратегическими наступательными силами военные провели учебно-боевые пуски баллистических ракет.

"Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка", — сообщает пресс-служба Минобороны.

Известно, что с территории космодрома, с площадки наземного базирования был произведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". В морской части тренировки была задействована подводная лодка "Карелия", на вооружении которой находились ракеты "Синева.

В военном ведомстве рассказали, что ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой. Отмечается, что задачи манёвров были выполнены в полном объёме.