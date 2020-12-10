Российские военные уничтожили командный пункт боевиков в Сирии

Российские военнослужащие уничтожили командный пункт террористов в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает "Российская газета", чтобы взорвать бывший командный пункт боевиков, военным потребовалось полторы тонны взрывчатки и порядка 20 боеприпасов, которые были обнаружены в самом подземном укрытии террористов.

Бывший командный пункт боевиков находился рядом с селение Сайят. Военные отмечают, что в этом районе практически через каждые 600 метров находятся подобные схроны боевиков. Их в катакомбах строили пленные сирийские солдаты. В таких командных пунктах были мраморные полы, электричество и водопровод.

Отдельные районы Идлиба по-прежнему находятся под контролем террористов, однако подконтрольная им территория сокращается.