НАТО сможет глушить российские спутники через объект в Украине

Украина может передать НАТО военный объект, с помощью которого силы североатлантического альянса смогут глушить российские спутники.

Как сообщает портал vk-smi.ru, речь идёт о ракетном комплексе специального назначения "Овидополь-2".

Известно, что минобороны Украины объявило тендер на ремонт объектов радиоперехвата и разведки. В частности, запланировано восстановление объекта "Сириус", который, вероятно, передадут НАТО.

Отмечается, что в советское время этот комплекс использовался КГБ для радиоразведки и радиоперехвата.

Данный объект может создать проблемы для России, в особенности в Крыму: использование "Сириуса" может привести к тому, что российские самолёты и корабли лишаться навигации.