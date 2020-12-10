Украина может передать НАТО военный объект, с помощью которого силы североатлантического альянса смогут глушить российские спутники.
Как сообщает портал vk-smi.ru, речь идёт о ракетном комплексе специального назначения "Овидополь-2".
Известно, что минобороны Украины объявило тендер на ремонт объектов радиоперехвата и разведки. В частности, запланировано восстановление объекта "Сириус", который, вероятно, передадут НАТО.
Отмечается, что в советское время этот комплекс использовался КГБ для радиоразведки и радиоперехвата.
Данный объект может создать проблемы для России, в особенности в Крыму: использование "Сириуса" может привести к тому, что российские самолёты и корабли лишаться навигации.
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