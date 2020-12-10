Во Франции получено "добро" на создание бионических солдат

Комитет по этике Министерства обороны Франции опубликовал 32-страничный доклад с оценкой концепции "наделенного полномочиями солдата" и обзором использования инвазивных технологий, которые могли бы повысить производительность и возможности французских истребителей.

Состоящий из 18 гражданских и военных представителей, имеющих опыт работы в оперативной, медицинской, философской, исторической и правовой областях, комитет "дал зеленый свет" для проведения исследований по научно-техническим инновациям и их возможному применению в обороне в целях повышения "физических, когнитивных, перцептивных и психологических способностей" солдат.

Среди возможных направлений исследований:

имплантаты, которые повысили бы "мозговую способность" бойцов или выделили вещества, блокирующие стресс,

препараты для повышения умственной выносливости военнослужащих в случае попадания в плен противника,

средства для предотвращения боли и усталости.

Зачем?

Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что "инвазивные методы для улучшения солдат нестоят на повестке дня Вооруженных Сил" страны, но принято решение включить их в военную подготовку, чтобы "в будущем Франция не осталась позади тех, кто менее щепетилен":

"Заключение, вынесенное Комитетом по этике, помогает нам сделать это: искать средства для поддержания нашего оперативного превосходства, не отрицая наших ценностей и уважая наши международные обязательства", — сказала Парли, добавив, что решение "будет периодически пересматриваться в свете будущих событий".

Слова министра обороны Франции прозвучали через несколько дней после того, как в статье для The Wall Street Journalдиректор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Китай в проведении экспериментов со своими солдатами в надежде, что когда-нибудь они "разовьют биологически улучшенные возможности".

"Для Пекина в его стремлении к власти нет этических границ", — написал Рэтклифф.

МИД Китая опроверг эти утверждения и заявил, что США должны "прекратить производство и распространение политических вирусов и лжи".