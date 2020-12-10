Китай проводит эксперименты над людьми для создания суперсолдат

Директор нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай проводит опыты над людьми, чтобы создать суперсолдат.

Как сообщает издание wek.ru, Рэтклифф заявил, что Китай является основной угрозой национальной безопасности США. В частности, американский военачальник рассказал, что Китай работает над созданием солдат с "биологически усиленными возможностями".

Отмечается, что год назад американские учёные Эльза Кания и Уилсон Ворндик в своей работе описали амбиции Китая по применению биотехнологий в военных действиях, в частности, возможность использования инструмента генного редактирования CRISPR. Американцы пришли к выводу, что военные учёные Китая изучает потенциал использования подобного инструмента.