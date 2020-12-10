Директор нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай проводит опыты над людьми, чтобы создать суперсолдат.
Как сообщает издание wek.ru, Рэтклифф заявил, что Китай является основной угрозой национальной безопасности США. В частности, американский военачальник рассказал, что Китай работает над созданием солдат с "биологически усиленными возможностями".
Отмечается, что год назад американские учёные Эльза Кания и Уилсон Ворндик в своей работе описали амбиции Китая по применению биотехнологий в военных действиях, в частности, возможность использования инструмента генного редактирования CRISPR. Американцы пришли к выводу, что военные учёные Китая изучает потенциал использования подобного инструмента.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.