Россия впервые за 10 лет проведёт совместные военные учения с НАТО

Корабли Военно-морского флота России в 2021 году впервые за 10 лет примут участие в совместных учениях с силами НАТО.

Как сообщает РИА "Новости", учения "АМАН-2021" пройдут в акватории Карачи неподалёку от Пакистана в феврале будущего года.

Отмечается, что в совместных манёврах примут участие корабли Пакистана, России, США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

От ВМФ России в учениях будут задействованы спасательное буксирное судно, фрегат и патрульный корабль, а также подразделение морской пехоты, вертолёт и отряд разминирования.

До этого момента российские корабли принимали участие в совместных манёврах с силами НАТО в 2011 году, тогда учения проходили у берегов Испании.