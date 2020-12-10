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Китай возводит военные лагеря вдоль границ с Индией

Силовые структуры » Министерство обороны

Китайская армия возводит вдоль границ с Индией военные лагеря. Это происходит на фоне напряжённой обстановки в восточном Ладакхе.

Китай возводит военные лагеря вдоль границ с Индией

Как сообщает издание informing ru, в настоящее время строительные работы ведутся в 20 таких лагерях. Отмечается, что армия КНР уже возвела новые базы вдоль границы для пуска ракет класса "земля-воздух".

Кроме того, китайские власти разместили на аэродромах в Тибете эскадрильи беспилотников и военно-транспортных самолётов.

Помимо этого, в 60 километрах от границы индийского штата Аруначал-Прадеш китайская армия разместила центр радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов индийских спутников связи.

Издание отмечает, что в Ладакхе обстановка накалена с мая: в настоящее время там размещены 60 тысяч военнослужащих КНР, китайские танки и тяжёлая артиллерия. Также в этом районе находятся три индийские горные дивизии, общей численностью в 50 тысяч военных.

В мая на этой территории, которая является спорной, произошли столкновения военнослужащих Индии и Китая, в результате обе стороны понесли потери.

Автор: Максим Щегольков
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