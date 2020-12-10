В России создано приспособление для оснащения винтовки Мосина современной оптикой.
Как сообщает портал vpk-news.ru, новое приспособление, разработанное на Волгоградском оптико-механическом заводе, уже поступило в продажу.
Причиной для создания нового крепления стал большой спрос на рынке: несмотря на то, что винтовка Мосина впервые появилась на вооружении российской армии ещё в 1891 году, она и сегодня пользуется популярностью. В частности, её успешно используют охотники. Сегодня россияне располагают 15 тысячью "трёхлинеек", многие из которых в хорошем состоянии и вполне пригодны для стрельбы.
Новый кронштейн изготовлен из углеродной стали, он тяжелее штатного на 100 граммов, его масса составляет 360 граммов.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.