"Трёхлинейка" получила приспособление для крепления современной оптики

В России создано приспособление для оснащения винтовки Мосина современной оптикой.

Как сообщает портал vpk-news.ru, новое приспособление, разработанное на Волгоградском оптико-механическом заводе, уже поступило в продажу.

Причиной для создания нового крепления стал большой спрос на рынке: несмотря на то, что винтовка Мосина впервые появилась на вооружении российской армии ещё в 1891 году, она и сегодня пользуется популярностью. В частности, её успешно используют охотники. Сегодня россияне располагают 15 тысячью "трёхлинеек", многие из которых в хорошем состоянии и вполне пригодны для стрельбы.

Новый кронштейн изготовлен из углеродной стали, он тяжелее штатного на 100 граммов, его масса составляет 360 граммов.