Новое подразделение спецназа создано в Сибири

В Сибири сформировано новое подразделение спецназа, которое будет выполнять задачи в тылу противника.

Как сообщает издание vz.ru, новое подразделение создано на базе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Известно, что спецназ начал вести боевую подготовку.

Кроме того, в подразделение уже поступила военная техника: стрелковое вооружение, грузовики повышенной проходимости "Урал", а также бронеавтомобили "Тайфун-К".

Спецназ будет вести разведывательно-поисковую деятельность в тылу противника для раскрытия вражеских стратегически важных объектов.