В Сибири сформировано новое подразделение спецназа, которое будет выполнять задачи в тылу противника.
Как сообщает издание vz.ru, новое подразделение создано на базе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Известно, что спецназ начал вести боевую подготовку.
Кроме того, в подразделение уже поступила военная техника: стрелковое вооружение, грузовики повышенной проходимости "Урал", а также бронеавтомобили "Тайфун-К".
Спецназ будет вести разведывательно-поисковую деятельность в тылу противника для раскрытия вражеских стратегически важных объектов.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.