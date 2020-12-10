Армия Украины будет использовать танк Т-64 ещё 25 лет

Основным танком украинской армии на ближайшие 25 лет останется Т-64. В Украине полагают, что модернизация продлит срок его использования.

Как сообщает "Российская газета", получить модернизированные машины в вооружённых силах Украины рассчитывают к концу следующего года. Однако, модернизация ещё не стартовала, на данный момент подготовлена только документация. Какие именно системы танка будут усовершенствованы в процессе модернизации, не сообщается.

Советский средний танк Т-64 был принят на вооружение армии СССР в 1966 году. Разработаны эти машины были Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. Отмечается, что на сегодняшний день армия Украины располагает 700 такими танками.