Россия создаст новые наблюдательные пункты в Сирии по просьбе курдов

Россия создаст на севере Сирии новые наблюдательные пункты после обращения со стороны курдов.

Как сообщает издание topwar. ru, российские военные и курды из Сирийских демократических сил договорились о присутствии Вооружённых сил России в районе города Айн-Исса на севере Сирии. Отмечается, что к российским военным с такой просьбой обратилась курдская администрация.

Такое обращение курдов к российским военным связано с тем, что указанная область стала подвергаться обстрелам и нападениям протурецких сил, которые пытаются заполучить контроль над ключевой в регионе дорогой М4. Опасаясь наступления турецких и протурецких сил, администрация курдов обратилась за помощью к ВС РФ.

Отмечается, что в районе Айн-Иссы будут созданы три наблюдательных поста. По некоторым данным, в ответ на просьбу курдов российское командование обратилось к Сирийским демократическим силам с тем, чтобы они отвели свои формирования, место которых будет занято сирийской правительственной армией.

Отмечается, что в Минобороны России информацию о договорённостями с курдами на данный момент не прокомментировали.