Пентагон прекратит поддержку контртеррористических операций ЦРУ

Пентагон собирается прекратить военную поддержку контртеррористических операций ЦРУ.

Как сообщает портал spacewar.com, исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер направил соответствующее письмо директору Центрального разведывательного управления Джине Хаспел.

Отмечается, что изменения во взаимодействии двух силовых структур начнут действовать с 5 января.

ЦРУ, вероятно, придётся переподчинить часть личного состава Пентагону, кроме того разведуправление передаст в Минобороны часть военной техники, в том числе, беспилотные летательные аппараты.