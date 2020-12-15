Соединённые Штаты и Израиль провели совместные испытания новой версии ПРО "Праща Давида".
Как сообщает издание topwar.ru, испытания проходили в центральной части Израиля. Комплексы выполнили задачу по перехвату целей, имитирующих баллистические и крылатые ракеты условного противника.
Отмечается, что во время манёвров отрабатывались различные сценарии нейтрализации угроз. Помимо этого, военные отработали отражение атак беспилотников и управляемых ракет.
"Праща Давида" способна перехватывать баллистические ракеты средней дальности, крылатые ракеты, а также неуправляемые ракеты. ПРО способна уничтожать цели в радиусе от 70 до 300 километров.
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