США и Израиль испытали обновлённую систему ПРО "Праща Давида"

Соединённые Штаты и Израиль провели совместные испытания новой версии ПРО "Праща Давида".

Как сообщает издание topwar.ru, испытания проходили в центральной части Израиля. Комплексы выполнили задачу по перехвату целей, имитирующих баллистические и крылатые ракеты условного противника.

Отмечается, что во время манёвров отрабатывались различные сценарии нейтрализации угроз. Помимо этого, военные отработали отражение атак беспилотников и управляемых ракет.

"Праща Давида" способна перехватывать баллистические ракеты средней дальности, крылатые ракеты, а также неуправляемые ракеты. ПРО способна уничтожать цели в радиусе от 70 до 300 километров.