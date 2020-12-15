Россия и Китай подписали соглашения о пусках ракет

Россия и Китай подписали соглашение, где будут уведомлять друг друга о пусках баллистических и космических ракет.

Как сообщает издание topwar. ru, документ подписали министры обороны РФ и КНР — Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ. Отмечается, что Китаем документ был подписан в начале месяца, а позже был переправлен для подписи в Россию.

Соглашение будет действовать в течение десяти лет.

Главы военных ведомств провели переговоры по видеосвязи и запланировали личную встречу в будущем году.

Шойгу отметил, что подписанное в 2009 году соглашение показало свою эффективность, а его продление "позволит расширить рамки предсказуемости в военной сфере".