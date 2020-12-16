Обозначены сроки поставки стратегических комплексов "Сармат" в войска

Названы сроки поставки в войска стратегических комплексов "Сармат". Первые комплексы поступят в одно из сибирских соединений.

Как сообщает издание topwar.ru, главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что "Сарматы" пойдут в войска в 2022 году.

Отмечается, что ранее ряд СМИ сообщали о том, что комплексы поступят в войска в 2021 году, однако эта информация не соответствует действительности.

Также Каракаев рассказал, что первыми "Сарматы" получит Ужурское соединение в Красноярском крае. При этом в соединении уже идёт полномасштабная подготовка к перевооружению на комплексы "Сармат".

Издание сообщает, что ракета комплекса "Сармат" может оснащаться гиперзвуковыми ракетными блоками, а траектории её атак находятся вне зоны видимости систем ПРО.