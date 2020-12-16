Разведчики получили на вооружение модернизированные автоматы АСМ "Вал"

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа получили на вооружение модернизированные автоматы АСМ "Вал".

Как сообщает издание militaryreview. ru, партия обновлённого вооружения поступила в разведывательные подразделения ВВО.

Новый автомат калибром девять миллиметров способен вести бесшумную стрельбу и поражать цели на расстоянии до 400 метров. В результате модернизации у автомата улучшилась эргономика, он оснащается новым прицелом дневного и ночного видения, а также увеличенным магазином вместимостью 30 патронов. Также у автомата появились сошки и унифицированные планки Пикатинни.