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Разведчики получили на вооружение модернизированные автоматы АСМ "Вал"

Силовые структуры » Министерство обороны

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа получили на вооружение модернизированные автоматы АСМ "Вал".

Как сообщает издание militaryreview. ru, партия обновлённого вооружения поступила в разведывательные подразделения ВВО.

Новый автомат калибром девять миллиметров способен вести бесшумную стрельбу и поражать цели на расстоянии до 400 метров. В результате модернизации у автомата улучшилась эргономика, он оснащается новым прицелом дневного и ночного видения, а также увеличенным магазином вместимостью 30 патронов. Также у автомата появились сошки и унифицированные планки Пикатинни.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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