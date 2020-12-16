Минобороны опровергло заявления Пашиняна об окружении миротворцев

Министерство обороны России опровергло заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что азербайджанские войска захватили российских миротворцев вместе с армянскими солдатами в Нагорно-Карабахском регионе.

В заявлении Минобороны говорится, что эта информация "не отражает реальность":

"Все российские миротворческие подразделения в Нагорном Карабахе действуют организованно, как на наблюдательных пунктах, так и при наблюдении за соблюдением режима прекращения огня".

В министерстве добавили, что миротворцы действуют в регионе в рамках соглашения между правительствами России, Армении и Азербайджана.

Ранее в среду Пашинян заявил американским государственным СМИ RFE/RL (Radio Free Europe / Radio Liberty), что российские миротворцы якобы попали в окружение, добавив, что у армянских сил возникли проблемы со связью, что, по его словам, еще больше осложнило ситуацию.

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