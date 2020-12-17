Учёные в США работают над созданием супероружия для ведения воздушного боя и уничтожения самолётами наземных целей.
Как сообщает The Times, это будут микроволновые бластеры, которые смогут "уничтожать цели без шума и огня, посредством прямого воздействия на их электронику", то есть попросту расплавляя "вражеские радары и сенсоры".
В настоящее время программа пока находится в фазе исследований, однако "пилотные" образцы уже испытывались:
в последние годы бомбардировщики В-52 выполняли испытательные полеты, в ходе которых крылатые ракеты, оснащенные мощными микроволновыми "боеголовками" с дальностью полета 700 миль, успешно "поджаривали" электронные цели на земле.
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