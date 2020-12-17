В Пентагоне задумались об экзотических способах ведения боя

Учёные в США работают над созданием супероружия для ведения воздушного боя и уничтожения самолётами наземных целей.

Как сообщает The Times, это будут микроволновые бластеры, которые смогут "уничтожать цели без шума и огня, посредством прямого воздействия на их электронику", то есть попросту расплавляя "вражеские радары и сенсоры".

В настоящее время программа пока находится в фазе исследований, однако "пилотные" образцы уже испытывались: