Названы сроки ввода во флот крейсера "Адмирал Нахимов" с КР "Циркон"

Обозначены сроки передачи в Военно-морской флот крейсера "Адмирал Нахимов" с ракетами "Циркон".

Как сообщает издание topwar.ru, модернизированный крейсер войдёт в состав флота в 2022 году. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что модернизация идёт по плану, и нет оснований подвергать сомнению сроки передачи во флот судна.

Отмечается, что крейсер будет оснащён пусковыми установками УКСК 3С14, позволяющими производить пуски крылатых ракет "Циркон", "Оникс", "Брамос", и "Калибр".