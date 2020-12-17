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Названы сроки ввода во флот крейсера "Адмирал Нахимов" с КР "Циркон"

Силовые структуры » Министерство обороны

Обозначены сроки передачи в Военно-морской флот крейсера "Адмирал Нахимов" с ракетами "Циркон".

Как сообщает издание topwar.ru, модернизированный крейсер войдёт в состав флота в 2022 году. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что модернизация идёт по плану, и нет оснований подвергать сомнению сроки передачи во флот судна. 

Отмечается, что крейсер будет оснащён пусковыми установками УКСК 3С14, позволяющими производить пуски крылатых ракет "Циркон", "Оникс", "Брамос", и "Калибр". 

Автор: Максим Щегольков
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