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В Вооружённых силах планируют увеличить число контрактников

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны планирует увеличить число военнослужащих по контракту в рядах Вооружённых сил.

Как сообщает издание topwar.ru, численность военных, проходящих службу по контракту, может возрасти до 500 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Отмечается, что за прошедший год число контрактников в войсках возросло на 30 тысяч человек, в то время как за прошедшие восемь лет военнослужащих по контракту в армии стало больше в два раза.

По данным Минобороны, на сегодняшний день контрактников в армии большинство: их в 1,8 раз больше, чем военнослужащих, проходящих службу по призыву.

Автор: Максим Щегольков
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